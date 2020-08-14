ХОЗЛ – серйозний самостійний фактор ризику раку легенів. Куріння при ХОЗЛ майже не збільшує ризик онкологічного діагнозу.

Відомо, що ХОЗЛ пов'язана з розвитком раку та часто йому передує. Але в дослідженнях, які показали це, брало участь велика кількість курців, тому до останнього часу не можна було точно сказати, чи збільшує ХОЗЛ ризик раку у тих, хто ніколи не курив. Нове дослідження, опубліковане в The BMJ підтвердило, що ХОЗЛ дійсно пов'язані з раком легенів у некурців.

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Хронічне обструктивне захворювання легенів – що це? Група захворювань, при яких знижується кількість повітря, яка проходить через цей орган. До таких відносяться, наприклад, емфізема легенів і хронічний обструктивний бронхіт. ХОЗЛ – фактор ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Нове дослідження охопило 338 548 осіб у віці від 40 до 84 років. За ними спостерігали в середньому протягом 7 років.

Вчені проаналізували, у кого з учасників за час дослідження розвинувся рак легені. Вони побачили, що у пацієнтів з ХОЗЛ, які ніколи не курили, рак легкого розвивався у 2,5 раза частіше, ніж у людей без цього діагнозу. У курців з ХОЗЛ це онкологічне захворювання діагностували практично так само часто.

Хронічне обструктивне захворювання легенів – симптоми хронічний кашель;

задишка;

відчуття нестачі повітря;

виділення мокротиння.

Рання діагностика раку легені при ХОЗЛ полегшує лікування. Річ у тім, що лікування онкологічних хвороб при ХОЗЛ ускладнено через порушення функції легенів.