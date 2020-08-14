ХОБЛ – серьезный самостоятельный фактор риска рака легких. Курение при ХОБЛ почти не увеличивает риск онкологического диагноза.

Известно, что ХОБЛ связана с развитием рака и часто ему предшествует. Но в исследованиях, которые показали это, участвовало большое количество курильщиков, поэтому до последнего времени нельзя было точно сказать, увеличивает ли ХОБЛ риск рака у тех, кто никогда не курил. Новое исследование, опубликованное в The BMJ, подтвердило, что ХОБЛ действительно связана с раком легких у некурящих.

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Хроническая обструктивная болезнь легких – что это? Группа заболеваний, при которых снижается количество воздуха, который проходит через легкие. К таким относятся, например, эмфизема легких и хронический обструктивный бронхит. ХОБЛ – фактор риска тяжелого течения COVID-19.

Новое исследование охватило 338 548 человек в возрасте от 40 до 84 лет. За ними наблюдали в среднем в течение 7 лет.

Ученые проанализировали, у кого из участников за время исследования развился рак легкого. Они увидели, что у пациентов с ХОБЛ, которые никогда не курили, рак легкого развивался в 2,5 раза чаще, чем у людей без этого диагноза. У курильщиков с ХОБЛ это онкологическое заболевание диагностировали практически так же часто.

Хроническая обструктивная болезнь легких – симптомы хронический кашель;

одышка;

ощущение нехватки воздуха;

выделение мокроты.

Ранняя диагностика рака легкого при ХОБЛ облегчает лечение. Дело в том, что лечение онкологических болезней при ХОБЛ затруднено из-за нарушения функции легких.