117 річна Кане Танака є найстарішою жінкою у світі, а тепер і найстарішою жителькою Японії за всю історію.

Це не перший рекорд жінки

Танаку у 2019 році занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу жительку планети, коли їй було 116 років. Про це повідомляє японська інформагенція Kyodo News.

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Тепер жінку визнали найстарішою японкою за всю історію країни.

Секрети довгожительки

Таку подію Танака відсвяткувала у футболці з принтом свого обличчя, яку їй подарувала сім'я, і з пляшкою кока-коли. до слова, газовані напої та шоколад – її улюблена їжа.

Через пандемію COVID-19 сім'я Танаки не змогла відвідати її особисто: вона мешкає в будинку для людей похилого віку в місті Фукуока на південному заході Японії.

Навіть під час пандемії моя бабуся почувається добре та насолоджується кожним днем життя,

– розповів 60-річний онук жінки Ейдзі Танака.

В Японії найбільше у світі довгожителів

До слова, Кане Танака — не єдина японка, яка прожила понад 100 років. Уряд країни підрахував, що довгожителів в країні понад 80 тисяч на 126,5 мільйона населення. З них людей старше 65 років — майже 29%. Це найбільший показник у світі.