117 летняя Кане Танака является старейшей женщиной в мире, а теперь и самой старой жительницей Японии за всю историю.

Это не первый рекорд женщины

Танаку в 2019 году занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую старую жительницу планеты, когда ей было 116 лет. Об этом сообщает японское информагентство Kyodo News.

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Теперь женщину признали самой старой японкой за всю историю страны.

Секреты долгожительницы

Такое событие Танака отпраздновала в футболке с принтом своего лица, которую ей подарила семья, и с бутылкой кока-колы. К слову, газированные напитки и шоколад – ее любимая еда.

Из-за пандемии COVID-19 семья Танаки не смогла посетить ее лично: она живет в доме престарелых в городе Фукуока на юго-западе Японии.

Даже во время пандемии моя бабушка чувствует себя хорошо и наслаждается каждым днем ​​жизни,

– рассказал 60-летний внук женщины Эйдзи Танака.

В Японии больше всего в мире долгожителей

К слову, Кане Танака – не единственная японка, прожившая более 100 лет. Правительство страны подсчитало, что долгожителей в стране более 80 тысяч на 126,5 миллиона населения. Из них людей старше 65 лет – почти 29%. Это самый большой показатель в мире.