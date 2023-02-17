Хлопець почав відчувати погіршення пам'яті приблизно у 17 років, і когнітивні проблеми з роками тільки погіршувалися. Дослідження мозку пацієнта показала скорочення гіпокампа, який відповідає за пам’ять, а аналіз спинномозкової рідини показав загальні маркери найпоширенішої форми деменції.

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Ранні випадки хвороби Альцгеймера

Хворобу Альцгеймера (ХА) часто вважають хворобою літніх людей, і все ж випадки з раннім початком захворювання, які включають пацієнтів віком до 65 років, складають до 10% усіх діагнозів.

Майже у всіх пацієнтів віком до 30 років хворобу Альцгеймера можна пояснити патологічними генними мутаціями, що відносить їх до категорії спадкових. Чим молодша людина, коли їй ставлять діагноз, тим більша ймовірність, що це результат дефектного гена, який вона успадкувала.

Проте дослідники зі Столичного медичного університету в Пекіні не змогли знайти у підлітка жодної зі звичайних мутацій, відповідальних за ранній початок втрати пам’яті, ані жодних інших підозрілих генів. До цього випадку наймолодшому пацієнту з хворобою Альцгеймера був 21 рік і в нього знайшли дефектні гени.

Історія хвороби наймолодшого пацієнта

Ніхто з сім’ї 19-річного хлопця не мав хвороби Альцгеймера чи деменції, у підлітка також не було інших захворювань, інфекцій чи травм голови, які могли б пояснити його раптове зниження когнітивних функцій.

За два роки до того, як його направили на лікування, він не міг зосередитися на навчанні. Читання також стало для нього важким, короткочасна пам'ять погіршилася. Часто він не міг пригадати подій минулого дня і постійно губив свої речі.

Зрештою, когнітивний спад став настільки серйозним, що молодий чоловік не зміг закінчити середню школу, хоча все ще міг жити самостійно. Показник пам’яті пацієнта був на 82%нижчим, ніж у однолітків.

Вчені зазначили, що цей випадок показує, що хвороба Альцгеймера не протікає за одним сценарієм і є набагато складнішою, ніж вони вважали раніше.