Нейротрофічний фактор мозку

У нашому мозку присутній спеціалізований білок, який називається нейротрофічним фактором мозку (BDNF), який стимулює та підтримує розвиток нейронів. Він відіграє ключову роль у здатності мозку формувати нові зв'язки. Досліди на тваринах показали, що підвищений вміст BDNF у мозку покращує пам'ять, навчання та когнітивні здібності в цілому.

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Не дивно, що очевидними нейропротекторними властивостями білка зацікавилися фахівці, які вивчають процеси старіння та пов'язані з ними нейродегенеративні захворювання, такі як хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Відомо, що вироблення BDNF підвищується у відповідь на інтервальне голодування та фізичні вправи, тому дослідники з Університету Отаго (Нова Зеландія) вирішили порівняти ефективність легких та інтенсивних тренувань з 20-годинним голодуванням.

Нове дослідження фізичної активності

В експерименті брали участь 12 здорових людей, шість чоловіків та шість жінок, віком від 18 до 56 років. Для кожного випробування складалося з трьох етапів: 20-годинного голодування, півтори години фізичного тренування низької інтенсивності та шести хвилин енергійного тренування на велотренажері. Перед кожним етапом учасників брали зразки крові для вимірювання концентрації BDNF в плазмі крові.

Зменшення ризику деменції

Найефективнішим способом підвищити концентрацію BDNF виявилися короткі інтенсивні тренування: після 20-годинного голодування видимого ефекту не спостерігалося, півторагодинне "ліниве" тренування призвело лише до незначного зростання концентрації потрібного білка, а лише шість хвилин активних фізнавантажень підвищили вміст BDNF майже в п'ять разів.

Потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти причину цих відмінностей, але вчені припускають, що вони пов'язані з "перемиканням" нашого мозку на додаткові джерела енергії та викликаним навантаженням підвищенням кількості тромбоцитів – клітин крові, що містять велику кількість BDNF.

Надалі дослідники планують вивчити вплив тривалішого голодування (до трьох діб), а також комбіновані ефекти інтенсивних тренувань та обмежень у їжі. Можливо, поєднуючи інтервальне голодування з інтенсивними тренуваннями, можна досягти найвищих концентрацій BDNF у мозку.