Цитати психолога, які відкриють очі на реальність: потужна добірка
У кожної людини в житті бувають злети та падіння. Тому дуже важливо навчитись отримувати досвід, який нам приносять різні ситуації.
Джерело: фейсбук сторінка "Психологічна студія СЕНС"
У добірці зібрані кращі цитати, які пояснюють складні речі простими словами.
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Цитати
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Чому потрібно старатись і щось робити
Люди часто думають, що десь трава зеленіша. Але трава є зеленішою, коли її підливають.
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Люди та влада
Люди користуються владою не тому, що хороші чи погані, а тому що можуть.
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У чому різниця між "люблю" та "подобається"
Коли квітка нам подобається, ми її зриваємо, а коли ми любимо квітку, то дбаємо про неї.
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Як полюбити себе
Спершу закохайся у себе, потім у світ, а потім у кого захочеш.
Надихаючі цитати / Фото pexels
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Обирайте середовище правильно
Риба ніколи не зможе стати більшою за акваріум, в якому живе. Пам'ятай це, обираючи середовище.
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"Правилом номер 5"
Якщо тебе щось дуже занепокоїло, скористайся "Правилом номер 5" – запитай у себе, що я буду думати про цю ситуацію через 5 хвилин, через 5 днів і через 5 років?
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Нічого неможливого немає
"Я полечу!", – сказала гусінь. І всі засміялись. Крім метеликів." Пам'ятай про це, коли хтось скаже, що ти хочеш неможливого.
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Про стосунки
Краще зруйнувати стосунки, ніж дозволити їм зруйнувати тебе.
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Подивіться на ситуацію без емоцій
Якщо звільнити проблему від емоцій, залишиться ситуація.
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Чому варто, щоб ілюзії розбивались
Ілюзії так само як посуд, коли розбиваються – це до щастя.
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Про поганих людей
Не варто переставати бути хорошою людиною через те, що у світі існують погані люди.
Потрібно старатись бути хорошою людиною / Фото pexels
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Корисна порада
Якщо на тобі всі їздять – зніми сідло.
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Про чужі ігри
Коли починаєш грати в чужу гру, ніколи не роби першого ходу.
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