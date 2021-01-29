У каждого человека в жизни бывают взлеты и падения. Поэтому очень важно научиться получать опыт, который нам приносят разные ситуации.

Источник: фейсбук страница "Психологическая студия СЕНС"

В подборке собраны лучшие цитаты, которые объясняют сложные вещи простыми словами.

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Цитаты

Почему нужно стараться и что-то делать

Люди часто думают, что где-то трава зеленее. Но трава зеленее, когда ее подливают.

Люди и власть

Люди пользуются властью не потому, что хорошие или плохие, а потому что могут.

В чем разница между "люблю" и "нравится"

Когда цветок нам нравится, мы его срываем, а когда мы любим цветок, то заботимся о нем.

Как полюбить себя

Сначала влюбись в себя, потом в мир, а потом в кого захочешь.



Вдохновляющие цитаты / Фото pexels

Выбирайте среда правильно

Рыба никогда не сможет стать больше аквариума, в котором живет. Помни это, выбирая среду.

"Правилом номер 5"

Если тебя что-то очень обеспокоило, воспользуйся "Правилом номер 5" – спроси у себя, что я буду думать об этой ситуации через 5 минут, через 5 дней и через 5 лет?

Ничего невозможного нет

"Я полечу!", – сказала гусеница. И все засмеялись. Кроме бабочек. "Помни об этом, когда кто-то скажет, что ты хочешь невозможного.

Об отношениях

Лучше разрушить отношения, чем позволить им разрушить тебя.

Посмотрите на ситуацию без эмоций

Если освободить проблему от эмоций, останется ситуация.

Почему стоит, чтобы иллюзии разбивались

Иллюзии так же как посуда, когда разбиваются – это к счастью.

О плохих людей

Не стоит переставать быть хорошим человеком из-за того, что в мире существуют плохие люди.



Нужно стараться быть хорошим человеком / Фото pexels

Полезный совет

Если на тебе все ездят – сними седло.

О чужих играх

Когда начинаешь играть в чужую игру, никогда не делай первого хода.