Цитаты психолога, которые откроют глаза на реальность: мощная подборка
У каждого человека в жизни бывают взлеты и падения. Поэтому очень важно научиться получать опыт, который нам приносят разные ситуации.
Источник: фейсбук страница "Психологическая студия СЕНС"
В подборке собраны лучшие цитаты, которые объясняют сложные вещи простыми словами.
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Цитаты
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Почему нужно стараться и что-то делать
Люди часто думают, что где-то трава зеленее. Но трава зеленее, когда ее подливают.
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Люди и власть
Люди пользуются властью не потому, что хорошие или плохие, а потому что могут.
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В чем разница между "люблю" и "нравится"
Когда цветок нам нравится, мы его срываем, а когда мы любим цветок, то заботимся о нем.
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Как полюбить себя
Сначала влюбись в себя, потом в мир, а потом в кого захочешь.
Вдохновляющие цитаты / Фото pexels
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Выбирайте среда правильно
Рыба никогда не сможет стать больше аквариума, в котором живет. Помни это, выбирая среду.
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"Правилом номер 5"
Если тебя что-то очень обеспокоило, воспользуйся "Правилом номер 5" – спроси у себя, что я буду думать об этой ситуации через 5 минут, через 5 дней и через 5 лет?
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Ничего невозможного нет
"Я полечу!", – сказала гусеница. И все засмеялись. Кроме бабочек. "Помни об этом, когда кто-то скажет, что ты хочешь невозможного.
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Об отношениях
Лучше разрушить отношения, чем позволить им разрушить тебя.
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Посмотрите на ситуацию без эмоций
Если освободить проблему от эмоций, останется ситуация.
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Почему стоит, чтобы иллюзии разбивались
Иллюзии так же как посуда, когда разбиваются – это к счастью.
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О плохих людей
Не стоит переставать быть хорошим человеком из-за того, что в мире существуют плохие люди.
Нужно стараться быть хорошим человеком / Фото pexels
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Полезный совет
Если на тебе все ездят – сними седло.
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О чужих играх
Когда начинаешь играть в чужую игру, никогда не делай первого хода.
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