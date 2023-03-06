До речі, зелений чай має такі ж корисні властивості, як і чорний. Єдина суттєва відмінність – це рівень кофеїну: у чорному чаї його більше. Причина такої несподіваної подібності в тому, що зелений і чорний чай ㅡ це листя однієї рослини. Різниця у технології обробки.

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Але ми перелічимо менш відомі види чаю та опишемо їхні корисні властивості. Можливо це урізноманітнить ваші напої.

Чай матчу

Матча – це висококонцентрований зелений чай. Його відрізняє яскравий смак із пікантними нотками. Саме цей чай використовують у японських чайних церемоніях. Він має ряд корисних властивостей:

позитивно впливає на обмін речовин. Вважається, що він корисний при діабеті, серцевих захворюваннях, підтримує нормальну роботу травлення та допомагає скинути вагу;

може знизити рівень стресу;

підвищує концентрацію внаслідок високого вмісту кофеїну;

має антиоксидантні властивості.

Іван-чай

Іван-чай – це рослина з фіолетовими або рожевими квітками та клиноподібним листям. Він швидко росте і поширюється, захоплюючи території зі швидкістю бур'янів. Легко виживає в тіні та на сонці. Іван-чай – невибаглива рослина.

На Русі його використовували як лікарський засіб. Також ми знайшли інформацію, що в давнину іван-чай додавали до борошна при випіканні хліба та використовували для приготування алкогольних напоїв.

Потім протягом тривалого часу іван-чай прирівнювали до садових шкідників, бур'янів. Напій має кислуватий смак, його можна пити гарячим або холодним.

Трапляється інформація, що іван-чай використовують чоловіки при проблемах з потенцією. Але нам не вдалося знайти релевантних досліджень, які б доводили користь іван-чаю. Вчені лише почали досліджувати рослину.

Гречаний чай

Гречаний чай вважається популярним напоєм у Кореї, Китаї та Японії. Його популярність зростає, тому нерідко його можна зустріти на полицях магазинів та у кафе.

Перед тим як гречка стає чаєм, її лущать, варять, потім сушать і обсмажують без олії. Смак гречаного чаю яскраво виражений і його порівнюють з горіховою випічкою або вівсяним печивом.

Вважається, що гречаний чай допомагає:

при набряках ніг при варикозній хворобі;

покращити кровообіг;

знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань;

покращити роботу нирок при нирковій недостатності. Але на поки досліди проводились лише на гризунах.

Ромашковий чай

Ромашковий чай – це трав'яний напій. Він не містить кофеїну, має заспокійливий ефект і може допомогти заснути. Причина такого ефекту – антиоксидантна речовина, яка зменшує тривожність. Ромашковий чай можна придбати в аптеці.