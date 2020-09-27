Навіть низький рівень споживання алкоголю під час вагітності може вплинути на розвиток мозку дитини. Також це пов'язано з вищим ризиком психологічних та поведінкових проблем.

Досліджень про вплив невеликої кількості алкоголю під час вагітності досить мало. Фахівці з Університету Сіднея зробили свій внесок у роз'яснення цього питання. Робота вчених опублікована у журналі American Journal of Psychiatry.

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Дослідники вирішили перевірити, чи пов’язане будь-яке вживання алкоголю під час вагітності з психологічними, поведінковими, нервовими та когнітивними відмінностями у дітей віком від 9 до 10 років. У вибірку дослідження увійшли 9 719 молодих людей. Тож це найбільше дослідження з вивчення впливу низького вживання алкоголю під час вагітності.

Низьким рівнем вживання алкоголю вчені вважають один-два напої за один раз. Максимум шість напоїв на тиждень.

Попередні дослідження показали, що велике вживання алкоголю може завдати шкоди дитині. Але це дослідження показує, що будь-яке вживання алкоголю пов'язане з поведінковими та психологічними наслідками у дітей, враховуючи тривогу, депресію та погану увагу.

Результати дослідження:

У ході дослідження 25% дітей піддавалися впливу алкоголю внутрішньоутробно. 60% з них отримували низьку дозу алкоголю, а ще 40% – підвищену.

Діти, матері яких вживали низьку дозу алкоголю в будь-який період вагітності, мали більше психологічних або емоційних проблем.

Існувала 25-відсоткова підвищена ймовірність діагностики дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) у дітей, які піддавалися дещо вищому рівню алкоголю у перші 6-7 тижнів вагітності.

Часте вживання алкоголю під час вагітності на ранніх термінах також було пов'язано з поганою поведінкою та агресією.

Спостерігалися відмінності в об’ємі мозку серед дітей, які зазнали впливу алкоголю.

Передбачувана кількість споживаних напоїв під час вагітності становила від 0 до 90 із середнім показником 27. Більшість напоїв споживали в перші 6-7 тижнів. До того моменту, як дізнались про вагітність.

Отже, під час вагітності варто утриматись від будь-якого вживання алкоголю. Ця інформація дуже важлива для вагітних і тих жінок, які планують завагітніти.