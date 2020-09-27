Даже низкое потребление алкоголя во время беременности может повлиять на развитие мозга ребенка. Также это связано с более высоким риском психологических и поведенческих проблем.

Исследований о влиянии небольшого количества алкоголя во время беременности достаточно мало. Специалисты из Университета Сиднея внесли свой вклад в разъяснение этого вопроса. Работа ученых опубликована в журнале American Journal of Psychiatry.

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Исследователи решили проверить, связано ли какое-либо употребление алкоголя во время беременности с психологическими, поведенческими, нервными и когнитивными различиями у детей в возрасте от 9 до 10 лет. В выборку исследования вошли 9 719 молодых людей. Так что это самое большое исследование по изучению влияния низкого употребления алкоголя во время беременности.

Низким уровнем употребления алкоголя ученые считают один-два напитка за один раз. Максимум шесть напитков в неделю.

Предыдущие исследования показали, что большое употребление алкоголя может нанести вред ребенку. Но это исследование показывает, что употребление алкоголя связано с поведенческими и психологическими последствиями у детей, учитывая тревогу, депрессию и плохое внимание.

Результаты исследования:

В ходе исследования 25% детей подвергались воздействию алкоголя внутриутробно. 60% из них получали низкую дозу алкоголя, а еще 40% – повышенную.

Дети, матери которых принимали низкую дозу алкоголя в любой период беременности, имели больше психологических или эмоциональных проблем.

Была 25-процентная повышенная вероятность диагностики дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей, которые подвергались несколько более высокому уровню алкоголя в первые 6-7 недель беременности.

Частое употребление алкоголя во время беременности на ранних сроках также было связано с плохим поведением и агрессией.

Наблюдались различия в объеме мозга среди детей, подвергшихся воздействию алкоголя.

Предполагаемое количество потребляемых напитков во время беременности составляла от 0 до 90 со средним показателем 27. Большинство напитков потребляли в первые 6-7 недель. До того момента, как узнали о беременности.

Итак, во время беременности стоит воздержаться от любого употребления алкоголя. Эта информация очень важна для беременных и тех женщин, которые планируют забеременеть.