Відповідні висновки зробили вчені із Рочестерського університету (США). Зокрема, їх увагу привернув той факт, що середня частота моргання в людей більша, ніж потрбіно просто для того, аби зволожити око.

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Деталі дослідження

Вибірка дослідження досить мала – всього 12 людей та висновки, яких досягли вчені досить перспективні. Під час експерименту вчені відслідковували реакції організму на рефлекторне та умисне кліпання.

Дослідники спостерігали за активністю зорової кори – частини мозку, яка відповідає за обробку візуальної інформації і виявили, що заплющення очей провокує зниження активності мозку, натомість їхнє розплющення – призводить до різкого стрибка в діяльності органу.

Цікаво, що відразу після моргання активність набуває вищого рівня, ніж вона була перед закриттям повік.

Що це означає

Вивчивши зміну характеристик ока, дослідники виявили, що кожне моргання збільшує потужність візуальних сигналів. Цей процес передбачає зміну інтенсивності світла, яке потрапляє на сітківку ока.

Попри втрату джерела інформації, коли повіки заплющені, моргання сприяє збереженню гостроти зору, допомагаючи мозку обробляти постійний потік візуальної інформації,

– ідеться у дослідженні.

Раніше учені вже встановили, що кліпання очима, крім очищення і зволоження ока, є засобом збереження концентрації на об'єкті. Завдяки цьому процесу потік інформації розділяється на менші фрагменти, що сприяє кращому сприйняттю та опрацюванню.

Також дослідники відзначали сповільнення в нервовій активності під час заплющення очей. І висували гіпотезу, що це відіграє роль такого собі запобіжника надмірної стимуляції.