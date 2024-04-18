Соответствующие выводы сделали ученые из Рочестерского университета (США). В частности, их внимание привлек тот факт, что средняя частота моргания у людей больше, чем потрбино просто для того, чтобы увлажнить глаз.

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Детали исследования

Выборка исследования достаточно мала – всего 12 человек и выводы, которых достигли ученые достаточно перспективные. Во время эксперимента ученые отслеживали реакции организма на рефлекторное и умышленное моргание.

Исследователи наблюдали за активностью зрительной коры – части мозга, которая отвечает за обработку визуальной информации и обнаружили, что закрытие глаз провоцирует снижение активности мозга, зато их открытие – приводит к резкому скачку в деятельности органа.

Интересно, что сразу после моргания активность приобретает более высокий уровень, чем она была перед закрытием век.

Что это значит

Изучив изменение характеристик глаза, исследователи обнаружили, что каждое моргание увеличивает мощность визуальных сигналов. Этот процесс предполагает изменение интенсивности света, который попадает на сетчатку глаза.

Несмотря на потерю источника информации, когда веки закрыты, моргание способствует сохранению остроты зрения, помогая мозгу обрабатывать постоянный поток визуальной информации,

– говорится в исследовании.

Ранее ученые уже установили, что моргание глазами, кроме очистки и увлажнения глаза, является средством сохранения концентрации на объекте. Благодаря этому процессу поток информации разделяется на меньшие фрагменты, что способствует лучшему восприятию и обработке.

Также исследователи отмечали замедление в нервной активности во время закрытия глаз. И выдвигали гипотезу, что это играет роль некоего предохранителя чрезмерной стимуляции.