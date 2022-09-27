Щоб створити ще один спосіб боротьби із цією руйнівною хворобою, вчені підкоригували гени малярійного комара, щоб він сам став вбивцею для збудника малярії.

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Небезпечна малярія

Тільки в 2021 році на малярію захворіли понад 241 мільйон людей, що призвело до 627 тисяч смертей, в основному дітей віком до п'яти років у країнах Африки на південь від Сахари. При цьому з 2015 року прогрес у боротьбі з малярією зупинився: малярійні комарі і паразити, що переносяться ними, стають стійкими до інсектицидів і ліків, а фінансування розробки нових різко знизилося.

Малярія передається від людини до людини через укуси комара: збудник захворювання, малярійний плазмодій повинен розвинутися в кишечнику комара і проникнути в його слинні залози, щоб комаха стала небезпечною для людини. При цьому лише один із десяти комарів проживе досить довго, щоб плазмодій встиг дістатися його слинних залоз, – і у своїй новій роботі команда дослідників спробувала ще більше знизити їхню кількість.

ГМО-комарі

Вчені з Великобританії модифікували гени комарів Anopheles gambiae – основних переносників малярії в Африці. Дослідники змінили процес травлення цих комах таким чином, щоб у їхньому кишечнику вироблялися дві особливі молекули, так звані антимікробні пептиди.

Пептиди "протималярійних" комарів змінюють їхній метаболізм, скорочують тривалість життя і погіршують здатність передавати малярійного паразита.

Вчені також продумали процес схрещування ГМО-комарів та диких комах. Вони створили два штами – один передає антимікробні пептиди, а інший містить генний драйв – механізм, який збільшує ймовірність успадкування тих чи інших генів до 50%, незалежно від впливу відбору.

Перші випробування показали хороші результати, але вченим знадобиться ще два – три роки, щоби провести польові дослідження. Потрібно протестувати нових комарів в умовах, найбільш наближених до природних, та оцінити їхню ефективність.