Чтобы создать еще один способ борьбы с этой разрушительной болезнью, ученые подкорректировали гены малярийного комара, чтобы он стал убийцей для возбудителя малярии.

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Опасная малярия

Только в 2021 году малярией заболели более 241 миллиона человек, что привело к 627 тысячам смертей, в основном детей в возрасте до пяти лет в странах Африки к югу от Сахары. При этом с 2015 года прогресс в борьбе с малярией остановился: переносимые ими малярийные комары и паразиты становятся устойчивыми к инсектицидам и лекарствам, а финансирование разработки новых резко снизилось.

Малярия передается от человека к человеку через укусы комара: возбудитель заболевания, малярийный плазмодий должен развиться в кишечнике комара и проникнуть в его слюнные железы, чтобы насекомое стало опасным для человека. При этом только один из десяти комаров проживет достаточно долго, чтобы плазмодий успел добраться до его слюнных желез, – и в своей новой работе команда исследователей попыталась еще больше снизить их количество.

ГМО-комары

Ученые из Великобритании модифицировали гены комаров Anopheles gambiae – основных переносчиков малярии в Африке. Исследователи изменили процесс пищеварения насекомых таким образом, чтобы в их кишечнике производились две особые молекулы, так называемые антимикробные пептиды.

Пептиды "противомалярийных" комаров изменяют их метаболизм, сокращают продолжительность жизни и ухудшают способность передавать малярийный паразит.

Ученые также продумали процесс скрещивания ГМО-комаров и диких насекомых. Они создали два штамма – один передает антимикробные пептиды, а другой содержит генный драйв – механизм, увеличивающий вероятность наследования тех или иных генов до 50%, независимо от влияния отбора.

Первые испытания показали хорошие результаты, но ученым понадобится еще два – три года, чтобы провести полевые исследования. Следует протестировать новых комаров в условиях, наиболее приближенных к природным, и оценить их эффективность.