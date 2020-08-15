Дослідники з Канади і США заявили, що вилікувати COVID-19 буде можливо завдяки радіотерапії. Однак методика пов'язана з підвищеним ризиком розвитку раку.

Науковці Онкологічного центру Джека Аді в Канаді розповіли про здатність низьких доз рентгенівських променів до зниження смертності від пневмонії приблизно на 20%. Про це повідомили в журналі Radiotherapy and Oncology.

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Наукова група з Інституту раку Університету Еморі в США, вже випробувала цю методику на пацієнтах з СOVID-19. Вони отримали обнадійливі результати.

До дослідження залучили 20 пацієнтів, 10 з них піддали променевій терапії. Люди, які отримали експериментальне лікування, видужували значно швидше: 3 дні проти 12 у контрольній когорті. Також їм скоротили час виписки зі стаціонару до 12 днів, водночас пацієнтів з іншої групи виписали приблизно на 20-й день.

У чому полягає ризик

Деякі експерти переконані, що методика не зовсім надійна і потребує подальших випробуваннях. Радіологи вважають, подібне лікування несе серйозні побічні ефекти: в низьких дозах променева терапія може зменшити запалення, але водночас вона вбиває B- і T-клітини імунної системи. Вони є вкрай важливими для боротьби з СOVID-19.

Довідка. Станом на 15 серпня з початку пандемії зафіксовано 21 160 751 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. 13 278 215 хворим вдалося одужати.

Важливо не забувати, що у більшості хворих на коронавірус є лише легкі або помірні симптоми, тому одужання відбувається без специфічного лікування.





Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу