Исследователи из Канады и США заявили, что вылечить COVID-19 будет возможно благодаря радиотерапии. Однако методика связана с повышенным риском развития рака.

Ученые Онкологического центра Джека Ади в Канаде рассказали о влиянии низких доз рентгеновских лучей на снижение смертности от пневмонии примерно на 20%. Об этом сообщили в журнале Radiotherapy and Oncology.

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Научная группа из Института рака Университета Эмори в США, уже испытала эту методику на пациентах с СOVID-19. Они получили обнадеживающие результаты.

К исследованию привлекли 20 пациентов, 10 из них подвергли лучевой терапии. Люди, которые получили экспериментальное лечение, выздоравливали значительно быстрее: 3 дня против 12 в контрольной когорте. Также им сократили время выписки из стационара до 12 дней, в то же время пациентов из другой группы выписали примерно на 20-й день.

В чем заключается риск

Некоторые эксперты убеждены, что методика не совсем надежная и нуждается в дальнейших испытаниях. Радиологи считают, подобное лечение несет серьезные побочные эффекты: в низких дозах лучевая терапия может уменьшить воспаление, но одновременно она убивает B– и T-клетки иммунной системы. Они крайне важны для борьбы с СOVID-19.

Справка. По состоянию на 15 августа с начала пандемии зафиксировано 21 160 751 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. 13 278 215 больным удалось выздороветь.

Важно не забывать, что у большинства больных коронавирусом есть лишь легкие или умеренные симптомы, поэтому выздоровление происходит без специфического лечения.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала