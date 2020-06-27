Вчені зі США розробили спеціальний медичний скотч, за допомогою якого можна запобігти розривам тканин, враховуючи серце, легені й кишківник, а також кріпити його на різноманітні імпланти під час операції.

Фахівці з Массачусетського технологічного інституту зазначають, що він схожий на безболісний пластир для внутрішніх органів, який можна легко зняти у будь-який момент.

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Клейкий матеріал виготовили з біосумісних полімерів. Натомість міцність самого пластиру забезпечує речовина під назвою N-гідроксісукцінімід. Рідина для розчину, завдяки якому "скотч" можна зняти легко та невимушено, складається з антиоксиданту глутатіону і бікарбонату натрію.

Вчені вже протестували винахід на різних зразках органів, зокрема: серце, легені й кишківник свині.

Під час експериментів, тканини без пошкоджень легко відокремлювались одне від одного незалежно від тривалості склеювання приблизно впродовж п'яти хвилин.

Окрім того, науковці розробили додаткову версію матеріалу з крихітними порами, щоб у випадку кріплення імпланту до тканини цими каналами можна було пропустити розчин, а потім видалити клей.

Ми сподіваємося, що одного разу в операційних залах з'являться дозатори для таких матеріалів, які можна буде використовувати, від'єднуючи й повторно прикріплюючи назад в залежності від завдань,

– заявили розробники.

Нанесення і від'єднання гідрогелю від тканини – клей легко відшаровується: