Ученые из США разработали специальный медицинский скотч, с помощью которого можно предотвратить разрывы тканей, учитывая сердце, легкие и кишечник, а также крепить его на различные импланты во время операции.

Специалисты из Массачусетского технологического института отмечают, что он похож на пластырь от боли для внутренних органов, который можно легко снять в любой момент.

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Клейкий материал сделан из биосовместимых полимеров. Прочность самого пластыря обеспечивает вещество под названием N-гидроксисукцинимид. Жидкость для раствора, благодаря которому "скотч" можно снять легко и непринужденно, состоит из антиоксиданта глутатиона и бикарбоната натрия.

Ученые уже протестировали изобретение на различных образцах органов, в частности: сердце, легкие и кишечник свиньи.

Во время экспериментов, ткани без повреждений легко отделялись друг от друга независимо от продолжительности склеивания в течение приблизительно пяти минут.

Кроме того, ученые разработали дополнительную версию материала с крошечными порами, чтобы в случае крепления импланта к ткани этими каналами можно было пропустить раствор, а затем удалить клей.

Мы надеемся, что однажды в операционных залах появятся дозаторы для таких материалов, которые можно будет использовать, отсоединяя и повторно прикрепляя обратно в зависимости от задач,

– заявили разработчики.

Нанесение и отсоединение гидрогеля от ткани – клей легко отслаивается: