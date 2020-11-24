Якщо сидіння виглядає чистим, на нього можна сісти. Якщо виглядає брудним, – протерти вологою серветкою, скористатися одноразовими покриттями, які бувають в кабінках, або змінити вбиральню.

В унітазну чашу зазвичай потрапляють кишкові бактерії. Вони є в кишківнику всіх людей, а назовні виходять разом з калом, пише springer.

Також на тему: Як правильно ходити в туалет

Чи можна підхопити інфекцію через громадський туалет

Припустимо, що в момент попереднього змиву вони долетіли до сидіння. Їх зіткнення зі стегном безпечне – шкіра, сальні та потові залози, та мікрофлора чудово захищають організм .

. Якщо на шкірі буде ранка, то теоретично патогени зможуть потрапити всередину через неї. Але, швидше за все, їх буде настільки мало, що імунна система швидко їх знищить.

Отримати кишкову інфекцію від простого сидіння на унітазі навряд чи вийде . Для цього кишкові бактерії мають потрапити в рот. Але якщо кишкові бактерії потрапляють на руки – шлях до зараження стає коротшим. Від такого захищає ретельне миття рук після туалету.

. Для цього кишкові бактерії мають потрапити в рот. Але якщо кишкові бактерії потрапляють на руки – шлях до зараження стає коротшим. Від такого захищає ретельне миття рук після туалету. Але підхопити статеві інфекції точно не вийде. Вони дуже вразливі до навколишнього середовища й гинуть майже одразу, коли залишають організм носія.

Чому краще сідати на унітаз

Щоб не торкатися до сидіння шкірою, можна над ним нависнути. Але деякі експерти вважають, що така напружена поза призводить до неповного випорожнення сечового міхура. Через це частіше хочеться в туалет і підвищується ймовірність інфекцій.