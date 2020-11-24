Если сиденья выглядит чистым, на него можно сесть. Если выглядит грязным, – протереть влажной салфеткой, воспользоваться одноразовыми покрытиями, которые бывают в кабинках, или изменить туалет.

В унитазную чашу обычно попадают кишечные бактерии. Они в кишечнике всех людей, а наружу выходят в вместе с калом, пишет springer.

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Можно ли подхватить инфекцию через общественный туалет

Предположим, что в момент предыдущего смыва они долетели до сиденья. Их столкновение с бедром безопасное – кожа, сальные и потовые железы, и микрофлора прекрасно защищают организм.

Если на коже будет ранка, то теоретически патогены смогут попасть внутрь через нее. Но, скорее всего, их будет настолько мало, что иммунная система быстро их уничтожит.

Получить кишечную инфекцию от простого сидения на унитазе вряд ли получится. Для этого кишечные бактерии должны попасть в рот. Но если кишечные бактерии попадают на руки – путь к заражению становится короче. От такого защищает тщательное мытье рук после туалета.

Подхватить половые инфекции точно не получится. Они очень чувствительны к окружающей среде и погибают почти сразу, когда покидают организм носителя.

Почему лучше садиться на унитаз

Чтобы не прикасаться к сиденья кожей, можно над ним нависнуть. Но некоторые эксперты считают, что такая напряженная поза приводит к неполному опорожнению мочевого пузыря. Поэтому чаще хочется в туалет и повышается вероятность инфекций.