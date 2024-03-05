Про це свідчить нещодавнє дослідження, яке провели університет RMIT у співпраці з Австралійським національним університетом і канадським випробувальним центром.

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Аналіз 103 зразків наркотиків із даркнету показав, що 35% з них містили не ті речовини, які були заявлені.

Які речовини досліджували

І попри те, що у складі більшості зразків (65%) були тільки ті речовини, які вказував виробник, 14% містили домішки інших хімікатів, а у складі 21% взагалі не було заявлених речовин.

Продукти, такі як кетамін, 2C-B і алпразолам, часто були повністю заміненими іншими або новими синтетичними наркотиками, що збільшує ризик небажаних ефектів і передозувань,

– наголосили фахівці.

Із 19 протестованих зразків кокаїну тільки 4 були чистим кокаїном, тоді як 13 містили інші речовини, а два — взагалі не мали кокаїну.

Зауважте. У ході дослідження вчені виявили, що тільки МДМА, метамфетаміни та героїн відповідали заявленим властивостям.

Чому це небезпечно

Одна із авторів дослідження, доктор Моніка Барратт, наголосила, що ці результати досить тривожні. Адже даркнет – це майданчик, який складний для моніторингу. Але стежити за обігом речовин на ньому необхідно, аби обмежити поширення речовин, які б завдавали організму людей, які мають залежність від наркотиків, додаткової непоправної шкоди.

Дослідники наголошують на необхідності контролю та регулювання онлайн-торгівлі наркотиками для захисту споживачів.