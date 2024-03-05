Об этом свидетельствует недавнее исследование, которое провели университет RMIT в сотрудничестве с Австралийским национальным университетом и канадским испытательным центром.

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Анализ 103 образцов наркотиков из даркнета показал, что 35% из них содержали не те вещества, которые были заявлены.

Какие вещества исследовали

И несмотря на то, что в составе большинства образцов (65%) были только те вещества, которые указывал производитель, 14% содержали примеси других химикатов, а в составе 21% вообще не было заявленных веществ.

Продукты, такие как кетамин, 2C-B и алпразолам, часто были полностью заменены другими или новыми синтетическими наркотиками, что увеличивает риск нежелательных эффектов и передозировок,

– отметили специалисты.

Из 19 протестированных образцов кокаина только 4 были чистым кокаином, тогда как 13 содержали другие вещества, а два - вообще не имели кокаина.

Заметьте. В ходе исследования ученые обнаружили, что только МДМА, метамфетамины и героин соответствовали заявленным свойствам.

Почему это опасно

Одна из авторов исследования, доктор Моника Барратт, отметила, что эти результаты достаточно тревожные. Ведь даркнет – это площадка, которая сложная для мониторинга. Но следить за оборотом веществ на нем необходимо, чтобы ограничить распространение веществ, которые наносили организму людей, которые имеют зависимость от наркотиков, дополнительного непоправимого вреда.

Исследователи отмечают необходимость контроля и регулирования онлайн-торговли наркотиками для защиты потребителей.