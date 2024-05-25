Річ у тім, що у слині мошок є сильна гемолітичка отрута, яка під час укусу потрапляє в рану, що власне і спричиняє алергічну реакцію.

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Як зняти набряк після укусу мошки

Спробуйте прикласти лід або холодний компрес до місць укусу. Для цього візьміть кілька кубиків льоду та загорніть їх в тканину або рушник – тримайте компрес 10 – 15 хвилин.

Антигістамінні засоби – креми або гелі з димедролом або гідрокортизоном – також зменшують свербіж та набряк. Купити їх можна в аптеці.

У домашніх умовах можливий наступний варіант розчину – 1 столову ложку соди змішайте з невеликою кількістю води до утворення пасти. Нанесіть пасту на місце укусу і залиште на 10 – 15 хвилин, змийте теплою водою.

Сода допоможе зняти неприємні відчуття після укусів комах.

Що ще допоможе

Оцет теж має антисептичні властивості та допоможе зняти свербіж та запалення. Прикладіть ватний диск або марлю, просякнуту яблучним або звичайним 9%, до укусу на кілька хвилин.

Важливо! Чого точно не слід робити, так це рочухувати місце укусу, адже це може призвести до інфікування та погіршення стану.

Які стани не можна ігнорувати

Якщо набряк і свербіж не зменшились упродовж кількох днів або у вас виникли інші симптоми, як-от лихоманка або сильний біль, варто звернутися до лікаря.

Люди, які схильні до алергії, можуть відчувати наслідки від укусу мошки сильніше. У них може підвищуватися артеріальний тиск, виникати запаморочення, задишка, в гіршому випадку можливий анафілактичний шок.

Відтак, алергікам варто завжди мати із собою медикаминти, якщо вони збираються на природу, де можливий контакт із комахами. Для цієї категорії осіб укус мошки може бути не просто небезпечний для здоров'я, а привести до летальних наслідків.