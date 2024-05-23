Лікування раку простати

Зазвичай рак простати лікують за допомогою терапії депривації. Метод, який провокує в організмі нестачу андрогенів – чоловічих статевих гормонів. Суть лікування полягала у знижені рівня тестостерону, сприяючи зменшенню пухлини.

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Втім, цей метод має побічні ефекти, як-от сексуальна дисфункція та збільшення ваги. Ба більше, ці наслідки зрештою можуть призводити до кастраційно-резистентного раку простати – більш смертоносної форми недуги, що розвивається навіть при низьких рівнях тестостерону.

Отже, учені прагнули розробити новий підхід до терапії депривації андрогенів, який не мав би такої агресивної дії на пацієнтів. Свої висновки вони описали у дослідженні, яке опубліковане в Science Advances.

Терапія депривації андрогенів впливає на організм таким чином, щоб зменшити активність андрогенового рецептора – ключового білка, який бере участь у сигналізації тестостерону та зростанні пухлин простати. Проте андрогеновий рецептор з часом мутує, і тому ця терапія стає неефективною,

– пояснюють науковці.

Суть нового методу

Дослідники вирішили, знайти шлях, який би допоміг уникнути мутацій і впливав би на андрогеновий рецептор та пов'язані з ним пухлини. Учені припустили, що це можливо, якщо блокувати активність Stat5 – білка, який підвищує рівень андрогенового рецептора та сприяє росту раку простати.

Учені знайшли такий препарат. Власне, він перешкоджає дії Stat5, а стримування цього білка значно уповільнює ріст пухлин і знижує рівні андрогенового рецептора.

Оскільки інгібування Stat5 пригнічує білок, який міститься у клітинах організму і зв'язується з андрогенами, цей метод дійсно може нести менший ризик виникнення кастраційно-резистентного раку простати. А тому, вчені вважають його перспективним, а свої висновки важливими та революціними.