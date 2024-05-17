Гліобластома – це рак мозку, який є одним з найагресивніших і зрештою невиліковних. У середньому люди з таким діагнозом живуть півтора року після його встановлення, і лише п'ять відсотків усіх пацієнтів вдається прожити понад п'ять років.

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Агресивний рак у видатного науковця

57-річний професор, Річард Сколаєр, зіткнувся саме з цією пухлиною головного мозку: у нього виявили гліобластому на четвертій, останній стадії. Разом із професоркою Джорджіною Лонг вони почали розробляти новий метод лікування, який би допоміг подолати смертельне захворювання.

Вони вже успішно вилікували прогресуючу меланому шкіри. Їх вважають піонерами у дослідженнях онкологічних захворювань, і ця пара науковців очолює Інститут меланоми в Австралії.

Стандартний протокол боротьби з гліобластомою майже не змінився за останні двадцять років: негайне видалення пухлини, потім променева та хімієтерапія. Сколаєр почав лікування в червні 2023 року, відразу після встановлення діагнозу.

Новий спосіб імунотерапії

Разом із Джорджіною Лонг та великою медичною командою вони вирішили застосувати комбіновану імунотерапію перед операцією. Це підхід, який Лонг і Сколаєр успішно використовували в боротьбі з меланомою, але він ніколи не застосовувався для лікування раку мозку.

За словами Джорджини Лонг, імунотерапія з використанням комбінації препаратів перед операцією нагадує тренування собаки-шукача: "Ви даєте їй відчути запах контрабанди, у сенсі ракових клітин, щоб після видалення пухлини вона змогла їх вистежити".

Однак лікування було пов'язане із серйозними ризиками: через токсичність ліків могли виникнути отруєння та набряк мозку, що призвело б до смерті, а затримувати операцію було небезпечно через агресивність захворювання. Крім того, деякі онкологи не були впевнені, що ліки зможуть потрапити в мозок та спричинити потрібну реакцію імунної системи.

Але після операції у видаленій пухлині були виявлені сліди ліків, що застосовувалися для імунотерапії, а також індикатори активації імунних клітин. Це означало, що препарати успішно виконали своє завдання, і організм Сколаєра готовий був розпочати боротьбу з раковими клітинами.

Рак не повертається

Рецидив або повернення гліобластоми зазвичай відбувається приблизно через пів року після операції. Однак у Річарда Сколаєра ознаки раку відсутні вже вісім місяців. Сам він заявив, що почувається добре, зміг повернутися до звичних пробіжок та проводить більше часу із сім'єю.

Результати експерименту Лонг і Сколайєра викликають великий інтерес у медичної спільноти. Цей тандем вчених може бути на порозі відкриття, яке дозволить досягти ремісії та продовжити життя сотням тисяч пацієнтів по всьому світу зі злоякісними пухлинами головного мозку.