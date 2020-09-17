Набір ваги під час вагітності може стати причиною алергії у дитини
Вчені з'ясували, що надмірний набір ваги під час вагітності може бути пов'язана з підвищеним ризиком дитячої астми й алергії.
Як проводили дослідження
Китайські вчені дослідили 15 145 пар мам і дітей, враховуючи збільшення у вазі мами під час вагітності та здоров'я дітей у середньому за майже вісім років, пише The New York Times.
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15 кг вже є тригером
Вони виявили, що у дітей, чиї мами набирали від 15 до 25 кілограмів ваги під час вагітності, ризик алергії був вищим, ніж у тих дітей, мами яких набирали від 10 до 14 кілограмів.
Про які наслідки йдеться
У таких дітей може розвинутись астма, алергічний риніт, алергія на їжу і ліки.
Результати дослідження
Якщо жінка набрала більше ніж 25 кілограмів, у дітей зросли ризики:
- астми на 22%,
- алергічного риніту — на 14%,
- екземи — на 15%,
- харчової або лікарської алергії — на 21%.
Ризики були ще вищими у жінок із надмірною вагою до вагітності.
Навіть якщо у дітей є генетична схильність до алергії, ефективні заходи втручання на ранньому етапі можуть знизити частоту виникнення алергічних захворювань,
— зробили висновок учені.