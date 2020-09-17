Вчені з'ясували, що надмірний набір ваги під час вагітності може бути пов'язана з підвищеним ризиком дитячої астми й алергії.

Як проводили дослідження

Китайські вчені дослідили 15 145 пар мам і дітей, враховуючи збільшення у вазі мами під час вагітності та здоров'я дітей у середньому за майже вісім років, пише The New York Times.

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15 кг вже є тригером

Вони виявили, що у дітей, чиї мами набирали від 15 до 25 кілограмів ваги під час вагітності, ризик алергії був вищим, ніж у тих дітей, мами яких набирали від 10 до 14 кілограмів.

Про які наслідки йдеться

У таких дітей може розвинутись астма, алергічний риніт, алергія на їжу і ліки.

Результати дослідження

Якщо жінка набрала більше ніж 25 кілограмів, у дітей зросли ризики:

астми на 22%,

алергічного риніту — на 14%,

екземи — на 15%,

харчової або лікарської алергії — на 21%.

Ризики були ще вищими у жінок із надмірною вагою до вагітності.

Навіть якщо у дітей є генетична схильність до алергії, ефективні заходи втручання на ранньому етапі можуть знизити частоту виникнення алергічних захворювань,

— зробили висновок учені.