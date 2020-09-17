Ученые выяснили, что чрезмерная прибавка веса во время беременности может быть связана с повышенным риском детской астмы и аллергии.

Как проводили исследование

Китайские ученые исследовали 15 145 пар мам и детей, учитывая прибавку в весе мамы во время беременности и здоровье детей в среднем за почти восемь лет, пишет The New York Times.

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15 кг уже является триггером

Они обнаружили, что у детей, чьи мамы набирали от 15 до 25 килограммов веса во время беременности, риск аллергии был выше, чем у тех детей, мамы которых набирали от 10 до 14 килограммов.

О каких последствиях идет речь

У таких детей может развиться астма, аллергический ринит, аллергия на пищу и лекарства.

Результаты исследования

Если женщина набрала более 25 килограммов, у детей выросли риски:

астмы – на 22%,

аллергического ринита – на 14%,

экземы – на 15%,

пищевой или лекарственной аллергии – на 21%.

Риски были еще выше у женщин с избыточным весом до беременности.

Даже если у детей есть генетическая предрасположенность к аллергии, эффективные меры вмешательства на раннем этапе могут снизить частоту возникновения аллергических заболеваний,

– сделали вывод ученые.