Набор веса во время беременности может стать причиной аллергии у ребенка
Ученые выяснили, что чрезмерная прибавка веса во время беременности может быть связана с повышенным риском детской астмы и аллергии.
Как проводили исследование
Китайские ученые исследовали 15 145 пар мам и детей, учитывая прибавку в весе мамы во время беременности и здоровье детей в среднем за почти восемь лет, пишет The New York Times.
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15 кг уже является триггером
Они обнаружили, что у детей, чьи мамы набирали от 15 до 25 килограммов веса во время беременности, риск аллергии был выше, чем у тех детей, мамы которых набирали от 10 до 14 килограммов.
О каких последствиях идет речь
У таких детей может развиться астма, аллергический ринит, аллергия на пищу и лекарства.
Результаты исследования
Если женщина набрала более 25 килограммов, у детей выросли риски:
- астмы – на 22%,
- аллергического ринита – на 14%,
- экземы – на 15%,
- пищевой или лекарственной аллергии – на 21%.
Риски были еще выше у женщин с избыточным весом до беременности.
Даже если у детей есть генетическая предрасположенность к аллергии, эффективные меры вмешательства на раннем этапе могут снизить частоту возникновения аллергических заболеваний,
– сделали вывод ученые.