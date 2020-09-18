У столиці М'янми місті ‎Найп'їдо народилася дитина з двома головами. За словами лікарів, загрози життю хлопчика не має.

Лікар пологового будинку Татконе розповів, що хлопчик з'явився на світ в ніч з 16 на 17 вересня і його негайно перевели в дитячу лікарню в місті Отаратірі для особливого догляду. Про це повідомляє видання MayanmarTimes.

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Маму дитини, 29-річна Санду М'їн потрапила в лікарню на восьмому місяці вагітності. Під час пологів почалися ускладнення, тому їй зробили кесарів розтин. Новонароджений народився з вагою 2,5 кг.

Він став другою дитиною в сім'ї з південного села в урочищі Шві Су в селищі Татконе.

За словами співробітника лікарні, дитину не можна віднести до сіамських близнюків. У хлопчика виявився один набір органів, а у сіамських близнюків зазвичай буває два комплекти. Медик наголосив, що новонародженому необхідно спеціальне спостереження.



У М'янмі народилася дитина з двома головами / Фото mmtimes.com

Крім зайвої голови, новонароджений повністю здоровий. Я бачив сіамських близнюків, але це перший випадок, коли я бачу двоголову дитину,

– заявив директор лікарні.

Зазначимо, минулого року в Україні також народилася дівчинка з двома головами.