В столице Мьянмы городе Нейпьидо родился ребенок с двумя головами. По словам врачей, угрозы жизни мальчика нет.

Врач роддома Татконе рассказал, что мальчик появился на свет в ночь с 16 на 17 сентября и его немедленно перевели в детскую больницу в городе Отаратири для особого ухода. Об этом сообщает издание MayanmarTimes.

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Мама ребенка, 29-летняя Санду Мьин попала в больницу на восьмом месяце беременности. Во время родов начались осложнения, поэтому ей сделали кесарево сечение. Новорожденный родился с весом 2,5 кг.

Он стал вторым ребенком в семье с южного села в урочище Шви Су в поселке Татконе.

По словам сотрудника больницы, ребенка нельзя отнести к сиамским близнецам. У мальчика оказался один набор органов, а у сиамских близнецов обычно бывает два комплекта. Медик отметил, что новорожденному необходимо специальное наблюдение.



В Мьянме родился ребенок с двумя головами / Фото mmtimes.com

Кроме лишней головы, новорожденный полностью здоров. Я видел сиамских близнецов, но это первый случай, когда я вижу двуглавого ребенка,

– заявил директор больницы.

Отметим, в прошлом году в Украине также родилась девочка с двумя головами.

Вероятность рождения сиамских близнецов составляет примерно 1 случай на 200 тысяч родов. До половины таких детей рождаются мертвыми. Уровень выживания младенцев составляет 5-25%. В основном сиамские близнецы имеют женский пол (70-75% случаев).