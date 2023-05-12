Так, є певні групи вітамінів та мікроелементів, які потрібно приймати з обережністю, щоб не спричинити випадіння волосся. Розповідаємо, які саме добавки потрібно споживати обережно, щоб не спровокувати випадіння волосся.

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Передусім потрібно розуміти, що правило "чим більше – тим краще" – не працює. А надмірне захоплення надто великою кількістю вітамінів і мінералів насправді може мати протилежний ефект.

Вчені вважають, що надмірне споживання цих трьох вітамінів та мінералів може спричинити випадіння волосся.

Вітамін А

Вітамін А корисний для зору, імунної системи, краси шкіри, але його надлишок може призвести до переходу волосяних фолікулів у фазу спокою. Як наслідок, волосся може не лише перестати рости, а й почати випадати.

Надлишок вітаміну А може нашкодити, якщо приймати його у вигляді таблеток та добавок. Водночас надмірне споживання вітаміну А з харчових джерел, таких як морква, шпинат не є проблемою.

Рекомендована добова норма вітаміну А становить близько 900 мкг для чоловіків і 700 мкг для жінок.

Селен

Насправді селен дуже корисний мінерал, попри це він може спричинити випадіння волосся. Селен підтримує функцію щитоподібної залози, здоров'я імунної системи, але його надлишок, на жаль, може значно прорідити вашу зачіску. Знову ж таки через пошкодження волосяних фолікулів і зниження експресії генів росту волосся.

Спочатку, якщо селену забагато, волосся та нігті стануть ламкими, якщо ви продовжите ігнорувати симптоми – волосся почне випадати.

Рекомендована фахівцями норма селену становить 55 мкг на день для дорослих.

Вітамін Е

Поряд з біотином вітамін Е часто можна побачити серед засобів, які рекомендують для здоров'я волосся. Але надмірне споживання вітаміну Е теж спричиняє випадіння волосся. Хоча цей антиоксидант допомагає захистити від пошкодження вільними радикалами, його надмірна кількість заважає росту волосся.

Рекомендована для дорослих добова доза вітаміну Е становить 15 міліграмів.

Як бути

Насамперед потрібно подбати про свій раціон: він має бути збалансований різноманітними вітамінами та мінералами. В такому випадку не потрібно буде приймати харчові добавки для того, щоб перекрити дефіцити.

І що головне, завжди перед тим, як почати прийому будь-яких нових добавок – проконсультуйтеся з лікарем.