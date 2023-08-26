Дія кави

Вчені виявили, що кофеїн покращив здатність концентрувати увагу учасників дослідження, які не спали, настільки добре, що їхня продуктивність була аналогічною продуктивності людей, які спали всю ніч. Вживання кофеїну людьми, які спали всю ніч, також підвищило їхню працездатність. Тож кофеїн допомагав підтримувати увагу всім, а не лише тим, хто не спав.

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Однак, вчені виявили, що кофеїн не зменшував кількість помилок ні в групі, позбавленій сну, ні в контрольній групі. Це означає, що якщо ви недосипаєте, кофеїн може допомогти вам не спати і грати в комп'ютерні ігри, але навряд чи допоможе скласти іспит з алгебри.

Денний сон

Ви, мабуть, чули, що денний сон може підвищити енергію та працездатність, тому логічно припустити, що денний сон повинен якось компенсувати брак нічного сну.

Вчені дали деяким з наших учасників можливість подрімати по 30 або 60 хвилин протягом нічного періоду депривації сну з 4 до 6 ранку. Цей період часу приблизно збігається із найнижчою точкою неспання в циркадному циклі. І виявили, що учасники, які задрімали, не краще впоралися ні з простим завданням на увагу, ні зі складнішим завданням, ніж ті, хто не спав усю ніч.

Дослідники дійшли таких висновків. Хоча кофеїн може допомогти вам не спати і відчувати себе бадьоріше, він, швидше за все, не допоможе вам у завданнях, які потребують комплексного мислення. І хоча короткий сон може допомогти вам почуватися краще в ті ночі, коли вам потрібно не спати, він, ймовірно, не покращить вашу продуктивність. Коротко кажучи, достатній сон необхідний вашому мозку, і замінити його чимось іншим просто неможливо.