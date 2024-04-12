Анальна стимуляція не просто може подарувати задоволення, а й призвести до оргазму. Річ у тім, що анальний отвір має безліч чутливих нервових закінчень і є ерогенною зоною, про це 24 Каналу розповіла Оксана Цівина, лікарка акушер-гінекологиня вищої категорії медичного центру "Лелека".

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Оксана Цівина “Перше, що потрібно зробити — це зрозуміти, чи є анальний секс чимось цікавим, чи привабливим саме для тебе і, чи хочеться такого експерименту саме тобі, а не лише партнеру. Особливо це стосується дівчат, адже для них анальний секс – це часто не про довіру і задоволення, а про примус чи вмовляння зі сторони партнера.”

Якщо бажання партнера – це єдине, що змушує тебе практикувати анальний секс, але ти боїшся, відчуваєш біль чи переживання, краще взагалі відмовитися від цього експерименту.

Коли анальний секс краще відкласти

Потрібно пам’ятати, що слизова оболонка прямої кишки тонша, ніж у піхві, вона швидше травмується і ризик отримати травми та розриви набагато вищий, ніж під час вагінального сексу.

Протипоказаннями до анального сексу є:

геморой;

анальна тріщина;

проктит;

свищ заднього проходу;

тромбоз гемороїдального вузла;

новоутворення у ділянці ануса (кондилом, папілом, бахромок).

Оксана Цівина “Якщо в анамнезі є проктологічні захворювання, слід проконсультуватися з проктологом для призначення лікування.”

Як часто можна займатися анальним сексом

Без небезпечних наслідків анальним сексом можна займатися близько двох-трьох разів на місяць. За частіших проникнень в анус, його стінки травмуються і розтягуються, що може призвести до появи анальних тріщин, розривів прямої кишки та нетримання калу.

Найчастіше негативні наслідки має сторона, що приймає, тобто той, в чий анальний отвір йде проникнення.

Чи може анальний секс вилікувати геморой

Геморой супроводжується запаленням, розширенням і звивистістю гемороїдальних вен, що утворюють вузли навколо прямої кишки, які можуть спричиняти свербіж, невелику кровотечу і біль.

Займатися анальним сексом за геморою не рекомендується, оскільки уникнути пошкодження гемороїдального вузла буде складно. Необережні або занадто швидкі рухи можуть спричинити кровотечу, посилення свербежу і болю. Тому, ні, геморой не лікується цим видом інтимної близькості.

Як правильно займатись анальним сексом

Оксана Цівина “Якщо ви все ж наважились на анальний секс і це є спільним рішенням для вас, дотримуйтеся простих порад. Тоді анальний секс принесе задоволення обом учасникам процесу.”

1. Презервативи під час анального сексу — обов’язкові! Анальний секс має вищу ймовірність передачі не лише захворювань, що передаються статевим шляхом, а й решти урогенітальних інфекцій (бактеріальний вагіноз або інфекція сечовивідних шляхів), які при вагінальному сексі отримати досить складно.

2. Ні в якому разі не потрібно поспішати. Починай з легкої анальної стимуляції, пестощів. Варто розпочати з вагінального сексу, а лише потім переходити до анального.

3. Обов’язково кажи про власні відчуття, бажаний темп та ритм. Якщо тобі неприємно чи навіть боляче, зменшуй темп або відклади анальний секс до кращих часів. І не чекай, що партнер зрозуміє все без слів.

Керувати процесом завжди має сторона, яка приймає, адже саме вона відчуває, коли можна пришвидшитися, а коли, навпаки, зробити паузу. Регулюйте темп, глибину, амплітуду, зверніть особливу увагу на кут пенетрації: навіть невеликі зміни нахилу можуть сильно вплинути на відчуття.

4. Анальний секс потребує багато лубриканту і бажано на гелевій основі. Якщо ж мастила буде недостатньо, ти не тільки відчуєш біль, а й отримаєш мікротравми анального отвору, а вони підвищують ризик запальних процесів!

5. Змінюй презерватив, якщо переходиш від анального до вагінального сексу. Мікрофлора анального отвору відрізняється від мікрофлори вагіни. Тому бактерії, які можуть потрапити до вагіни можуть призвести до молочниці, бактеріального вагінозу або інших запальних захворювань жіночих статевих органів. Якщо ти не користуєшся презервативами, член, пальці чи іграшку треба ретельно вимити перед тим, як вони потраплять з анального проходу в рот чи вагіну.

6. Жоден секс не є на 100% безпечним, але прості кроки з гігієни допоможуть зробити його безпечнішим. Для сторони, яка приймає, обов’язковим правилом є промити з ніжним милом і водою анальний отвір зовні. За 2 – 5 годин до анального сексу можна (не обов'язково), спорожнити кишківник за допомогою мікроклізми з теплої води.

Для пестощів пальцями необхідно вимити руки так ретельно, наче ви хірург, підстригти й підпиляти нігті, аби не було жодних гострих країв. Як альтернатива, можна одягти латексні або нітрилові медичні рукавички (обирайте без пудри). Вони розв'яжуть проблему з чистотою та безпекою для обох сторін і є чудовим приводом погратися в рольові ігри.

7. Для додаткового збудження можна використовувати іграшки. Анально можна використовувати лише іграшки, що мають стопер – обмежувач, що не дасть іграшці загубитися в кишківнику (наприклад, анальні пробки, ділдо з присосками, вібратори з розширеною основою).

Іншою популярною іграшкою є анальні буси (ланцюжки або ялинки). Вони виглядають саме так, як називаються, і розраховані на те, щоб ними рухали. Такі іграшки мають сильні перепади в діаметрі та дарують досить інтенсивні відчуття.

Оксана Цівина “Якщо плануєте використовувати іграшки, також подбайте про їхню чистоту. Не використовуйте іграшку вагінально після анального проникнення, аби запобігти перенесенню мікрофлори.”

При цьому всьому, у жодному разі не варто терпіти біль! Біль свідчить про те, що щось іде не так, – і до нього варто прислухатися. Загалом, за належного налаштування та підготовки анальний секс може бути приємним, навіть, феєричним для обох партнерів.