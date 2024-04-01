Є кілька простих дій, щоб зменшити ризик зараження під час орального сексу. Як і за будь-якого виду сексу, потрібно використовувати засоби захисту, регулярно проходити медичні огляди та спостерігати за симптомами.

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Як зробити оральний секс безпечним:

Використовувати презервативи (зовнішні або внутрішні) – перевіряти їхній термін придатності та використовувати мастила на водній основі, щоб уникнути розривів. Мастила на силіконовій основі можна використовувати з презервативами, але з секс-іграшками не рекомендується. Використовувати кофердам – невеликий тонкий лист латексу, який діє як бар'єр між ротом та піхвою чи анусом. Уникати попадання сперми або вагінальних виділень в очі. Пройти тестування на ІПСШ.

Оральний секс може передавати оральні, респіраторні та генітальні інфекції з однієї ділянки тіла до іншої. Здоров'я ротової порожнини безпосередньо впливає на передачу цих інфекцій.

Хороше здоров'я ротової порожнини, відсутність кровоточивих ясен, виразок на губах, порізів, пошкодженої шкіри та епітелію порожнини рота значно знижують ймовірність передачі інфекції між партнерами. Періодична перевірка здоров'я ротової порожнини – обов'язковий пункт для людей, які регулярно займаються оральним сексом.

Коли краще уникати орального сексу

Краще не займатися оральним сексом, якщо в одного з партнерів є:

ІПСШ;

виразки, порізи, пухирі, бородавки або висипи навколо геніталій, ануса або рота;

незагоєний або запалений пірсинг у роті або на геніталіях;

інфекції горла.

Особлива обережність при сексуальному контакті важлива з новим партнером або якщо ви часто змінюєте статевих партнерів.

Якщо ви знаєте, що партнер має проблеми з порожниною рота, обов'язково відправте його до стоматолога вилікувати каріозні зуби та розв'язувати питання запальних процесів. Навіть неприємний запах із рота повинен вас насторожити.