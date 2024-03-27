Краса волосся

Густе і довге волосся давно стало символом доглянутості та сексуальності, що підтверджується і класичними образами жіночності в мистецтві, наприклад, Боттічеллі зобразив Венеру з довгим волоссям.

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Попри те, що волосся жінок було предметом обговорення протягом багатьох століть і в різних культурах, зроблено мало психологічних досліджень, які б аналізували їхню привабливість.

Дарвін стверджував, що волосся жінок є фактором статевого відбору, і були спроби вчених пов'язати їх із сексуальною активністю та репродуктивним потенціалом. Проте роль волосся у романтичних стосунках досі незрозуміла.

Нове дослідження волосся

З тим, щоб зрозуміти цей взаємозв'язок, психологи з Університету Йонсе в Сеулі провели дослідження. Вони аналізували, як довжина та стан волосся жінок впливає на сексуальне життя, зокрема на частоту статевих актів. Використовуючи онлайн-послуги PanelNow, вони опитали 204 гетеросексуальні пари з Південної Кореї у віці між 25 і 51 роком, які мали від нуля до чотирьох дітей.

Вчені попросили подружжя оцінити фізичну привабливість свого партнера, виключаючи чинники, такі як освіта, інтелект та кар'єрні перспективи. Також було виміряно статевий потяг та частота статевих контактів, згідно з твердженнями обох партнерів.

Гарне волосся впливає на сексуальне життя

Вчені помітили, що стан волосся жінки впливав на їхню привабливість в очах чоловіка і частоту статевих контактів. Довжина волосся також впливала, хоча меншою мірою.

Висновки дослідження показали, що жіноче волосся відіграє важливу роль в оцінці привабливості та репродуктивного потенціалу жінки, що може виправдовувати вкладені зусилля та кошти для догляду за волоссям.