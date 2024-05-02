Почнемо з того, що хлібобулочні вироби випікаються з борошна, а його основу становить крохмаль. Як відомо, продукти, які містять крохмаль під час заморожування, а потім розморожування можуть дещо змінюватись молекулярно – частина крохмалю перетворюється у стійкий крохмаль.
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Яким чином крохмаль перетворюється на стійкий крохмаль
Коли хліб або інші продукти з крохмалем заморожуються, а потім розморожуються, структура крохмалю може змінюватися. Розширені молекули крохмалю втрачають свою структуру під час заморожування, а потім, під час розморожування, частина крохмалю переходить в стійкий крохмаль.
Фахівці пояснюють, що стійкий крохмаль може бути менш доступним для розщеплення ферментами у травному тракті, що може призвести до меншої зміни рівня цукру в крові після його споживання.
Це особливо корисно для людей, які мають стежити за рівнем цукру в крові.
Втім, варто розуміти, що користь хліба залежить не лише від цього фактора. Варто звертати увагу також і загальний склад хліба, смак – ваші уподобання та його енергетичну цінність.
Чи працює це із холодильником
Температура під час випікання хліба та умови зберігання, такі як заморожування, можуть впливати на створення стійкого крохмалю в хлібі.
Яким чином заморожений хліб залишається свіжимЗаморожування хліба також може зберігати воду у продукті, що допомагає підтримувати його свіжість і м'якість після розморожування. Якщо порівнювати цей спосіб зі зберіганням у холодильнику, де вода може випаровуватися швидше, заморожування допомагає утримувати вологу всередині хліба, запобігаючи його висиханню і ствердінню.
Чи корисне споживання замороженого хліба
Нещодавно науковці представили дослідження за участі 10 людей, результати якого показали, що після споживання замороженого хліба сповільнювало підвищення рівня цукру в крові на 31% упродовж 2 годин після споживання.
Втім, цікаво, що змінювати структуру хліба на молекулярному рівні здатне не лише заморожування, а й підсмажування свіжого хліба. Зокрема, експеримент показав, що підсмажування хліба знизило підвищення рівня глюкози на 25%.
Тому результати цього дослідження підтверджують, що як заморожування, так і підсмажування можуть мати вплив на рівень цукру в крові після споживання хліба.