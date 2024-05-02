Начнем с того, что хлебобулочные изделия выпекаются из муки, а ее основу составляет крахмал. Как известно, продукты, которые содержат крахмал во время замораживания, а затем размораживания могут несколько изменяться молекулярно – часть крахмала превращается в устойчивый крахмал.

Смотрите также Почему после еды хочется спать

Стоит знать! Устойчивый крахмал влияет на уровень сахара в крови и инсулина по сравнению с легко перевариваемым крахмалом.

Каким образом крахмал превращается в устойчивый крахмал

Когда хлеб или другие продукты с крахмалом замораживаются, а затем размораживаются, структура крахмала может меняться. Расширенные молекулы крахмала теряют свою структуру во время замораживания, а затем, во время размораживания, часть крахмала переходит в устойчивый крахмал.

Специалисты объясняют, что устойчивый крахмал может быть менее доступным для расщепления ферментами в пищеварительном тракте, что может привести к меньшему изменению уровня сахара в крови после его потребления.

Это особенно полезно для людей, которые должны следить за уровнем сахара в крови.

Впрочем, стоит понимать, что польза хлеба зависит не только от этого фактора. Стоит обращать внимание также и общий состав хлеба, вкус – ваши предпочтения и его энергетическую ценность.

Работает ли это с холодильником

Температура во время выпечки хлеба и условия хранения, такие как замораживание, могут влиять на создание устойчивого крахмала в хлебе.

Каким образом замороженный хлеб остается свежим Замораживание хлеба также может сохранять воду в продукте, что помогает поддерживать его свежесть и мягкость после размораживания. Если сравнивать этот способ с хранением в холодильнике, где вода может испаряться быстрее, замораживание помогает удерживать влагу внутри хлеба, предотвращая его высыхание и затвердевание.

Полезно ли потребление замороженного хлеба

Недавно ученые представили исследование с участием 10 человек, результаты которого показали, что после потребления замороженного хлеба замедляло повышение уровня сахара в крови на 31% в течение 2 часов после потребления.

Впрочем, интересно, что менять структуру хлеба на молекулярном уровне способно не только замораживание, но и поджаривание свежего хлеба. В частности, эксперимент показал, что поджаривание хлеба снизило повышение уровня глюкозы на 25%.

Поэтому результаты этого исследования подтверждают, что как замораживание, так и поджаривание могут иметь влияние на уровень сахара в крови после потребления хлеба.