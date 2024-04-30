Вкусный обед и сладкий послеобеденный сон – к такому графику нас приучают еще в детском саду. Вот только для здоровья после еды лучше подвигаться хотя бы 10 минут. Почему же несмотря на это хочется прилечь?

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Пищеварение забирает силы

Сонливость и усталость после еды – достаточно распространенное явление. Если вы только что съели двойной чизбургер, организму придется направить силы на переваривание плотного обеда и пожертвовать частью энергии. Особенно если жирная пища – ее сложнее переваривать.

В дело также вступают гормоны: некоторые исследователи считают, что после еды организм вырабатывает больше серотонина – помимо прочего, этот гормон участвует в регуляции настроения и цикла сна – бодрствования. Это особенно заметно, когда вы поели богатую белками и углеводами пищу: она содержит в себе триптофан, из которого наш организм собирает новый серотонин.

Другие причины сонливости

Кроме переваривания пищи и серотонина, сонливость могут вызвать:

Недосып. Если вы в целом не высыпаетесь, то после обеда сон будет еще более желанным. Нарушения сна также влияют на дневную сонливость.

Алкоголь. Ситуация с ним непростая: с одной стороны, от алкоголя клонит в сон, с другой стороны – его употребление снижает качество сна. Оба эффекта влияют на дневную сонливость.

Некоторые состояния здоровья. Среди них – нарушение уровня сахара в крови, анемия, гипотиреоз и низкое кровяное давление.

Что делать с сонливостью

Быть чуть менее энергичным после еды – нормально, поэтому сложно с этим что-то сделать. Но есть несколько рекомендаций от Национального фонда сна, которые помогут сохранить работоспособность после ланча:

Убедитесь, что вы высыпаетесь ночью. Питайтесь сбалансировано и не переедайте – особенно тяжелую пищу. Поищите источник света – лучше естественный. Это помочь взбодриться. Подвигайтесь: лучше всего выйти на спокойную прогулку. Не ешьте слишком много перед сном. Поздний ужин может ухудшить качество сна. Не забывайте пить достаточно воды.

Если очень клонит в сон, можно ненадолго прилечь, но старайтесь спать не дольше 30 минут. Если спать дольше днем, можно проснуться с чувством усталости.