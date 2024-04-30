Смачний обід і солодкий післяобідній сон – до такого графіка нас привчають ще в дитячому садку. Ось тільки для здоров'я після їжі краще порухатись бодай 10 хвилин. Чому ж попри це хочеться прилягти?
Також на тему Чи може через стрес погіршитись зір
Травлення забирає сили
Сонливість та втома після їжі – досить поширене явище. Якщо ви щойно з'їли подвійний чизбургер, організму доведеться скерувати сили на перетравлення щільного обіду і пожертвувати частиною енергії. Особливо якщо жирна їжа – її складніше перетравлювати.
У справу також вступають гормони: деякі дослідники вважають, що після їжі організм виробляє більше серотоніну – крім іншого, цей гормон бере участь у регуляції настрою та циклу сну – неспання. Це особливо помітно, коли ви поїли багату на білки та вуглеводи їжу: вона містить у собі триптофан, з якого наш організм збирає новий серотонін.
Інші причини сонливості
Крім перетравлення їжі та серотоніну, сонливість можуть викликати:
Недосип. Якщо ви в цілому не висипаєтеся, то після обіду сон буде ще більш бажаним. Порушення сну також впливають на денну сонливість.
Алкоголь. Ситуація з ним непроста: з одного боку, від алкоголю хилить у сон, з іншого боку – його вживання знижує якість сну. Обидва ефекти впливають на денну сонливість.
Деякі стани здоров'я. Серед них – порушення рівня цукру в крові, анемія, гіпотиреоз та низький кров'яний тиск.
Що робити із сонливістю
Бути трохи менш енергійним після їжі – нормально, тому складно із цим щось вдіяти. Але є кілька рекомендацій від Національного фонду сну, які допоможуть зберегти працездатність після ланчу:
- Переконайтеся, що ви висипаєтеся вночі.
- Харчуйте збалансовано і не переїдайте – особливо важку їжу.
- Пошукайте джерело світла – краще природне. Це допомогти збадьоритися.
- Порухайтеся: найкраще вийти на спокійну прогулянку.
- Не їжте надто багато перед сном. Пізня вечеря може погіршити якість сну.
- Не забувайте пити достатньо води.
Якщо дуже хилить у сон, можна ненадовго прилягти, але намагайтеся спати не довше 30 хвилин. Якщо спати довше вдень, можна прокинутися з почуттям втоми.