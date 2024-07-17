Ппори вміст натурального цукру, кавун безпечно вживати людям із цією недугою. Щоправда кількість та частосу споживання – усе ж доведеться конролювати.

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Поживні властивості кавуна

Глікемічний індекс (ГІ) кавуна становить близько 72 – це досить високий показник. Однак, незважаючи на це, через високий вміст води його глікемічне навантаження низьке — близько 5 при порції 120 грамів.

Фонд Перемога над діабетом рекомендує уникати кавунового соку через його більш високе глікемічне навантаження.

Як споживати кавун

Якщо ви вирішили додати до свого раціону кавун і у вас діабет, краще поєднуйте його з жирами та білками для уповільнення всмоктування цукру.

Найкраще вживати кавун у цілісному вигляді, без додавання цукру. Тож, десерти на його основі, як от морозиво, коктейлі, робити не слід. Також варто уникати його поєднання з іншими продуктами з високим ГІ.

Довідково. Для всіх людей з діабетом фрукти можуть впливати на рівень цукру в крові. Це не означає, що ви взагалі маєте відмовитись від фруктів, адже вони містять важливі поживні речовини, необхідні вашому організму, деякі з яких можуть знизити ризик серцевих захворювань та інших хронічних захворювань.