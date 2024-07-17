Из-за содержания натурального сахара, арбуз безопасно употреблять людям с этим недугом. Правда количество и частоту потребления – все же придется контролировать.

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Питательные свойства арбуза

Гликемический индекс (ГИ) арбуза составляет около 72 – это достаточно высокий показатель. Однако, несмотря на это, из-за высокого содержания воды его гликемическая нагрузка низкая - около 5 при порции 120 граммов.

Фонд Победа над диабетом рекомендует избегать арбузного сока из-за его более высокой гликемической нагрузки.

Как потреблять арбуз

Если вы решили добавить в свой рацион арбуз и у вас диабет, лучше сочетайте его с жирами и белками для замедления всасывания сахара.

Лучше всего употреблять арбуз в цельном виде, без добавления сахара. Поэтому, десерты на его основе, вроде мороженого, коктейли, делать не следует. Также следует избегать его сочетания с другими продуктами с высоким ГИ.

Справочно. Для всех людей с диабетом фрукты могут влиять на уровень сахара в крови. Это не означает, что вы вообще должны отказаться от фруктов, ведь они содержат важные питательные вещества, необходимые вашему организму, некоторые из которых могут снизить риск сердечных заболеваний и других хронических заболеваний.