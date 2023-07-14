Які властивості приписують грибам

Деревні гриби ще називають "муер" або вушними деревними грибами через неправильну та хвилясту форму. Зовні вони схожі на вушні раковини людини.

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Гриби використовують у приготуванні страв азіатської кухні. Самі вони несмачні, але вбирають у себе смаки інших продуктів і надають хрустку і текстури. У грибах міститься багато вуглеводів, клітковини та білка. А ще вони калорійні – на сто грамів припадає понад 350 кілокалорій.

Грибами лікують хвороби. В інтернеті пишуть про те, що дерев'яні гриби багаті на антиоксиданти — вони зміцнюють імунітет і запобігають онкологічним захворюванням.

Дослідження користі деревного гриба

Лікувальні гриби – популярний метод у традиційній китайській медицині. У Японії та Китаї їх досі використовують як протираковий засіб – поряд із променевою та хімієтерапія.

Якщо раніше це було даниною традиціям, то зараз лікування грибами – вивчений наукою напрямок. На сайтах авторитетних організацій, наприклад Американського інституту вивчення раку, є огляди останніх досліджень ефективності грибів.

Відповідно до них вживання грибів у їжу і справді покращує роботу імунної системи у онкохворих. Проте всі ці дослідження проводилися на невеликих вибірках і лише в межах азіатських країн, де люди загалом довіряють традиційній медицині.

Лікарі не радять лікуватись медичними грибами. Британський центр вивчення раку теж визнає дослідження ефективності грибів у межах терапії онкології. Проте на сайті організації зазначено, що ніхто не знає, як саме гриби зміцнюють імунітет. Тому неясно, використовувати їх у терапії чи ні.

На сайті Національного інституту вивчення раку в США лікарі виступають проти використання медичних грибів: на їхню думку, добавки до їжі не можна використовувати як лікарський засіб. Тим більше що Управління контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів не дозволило використовувати медичні гриби як ліки. Але все вищезгадане стосується лише кількох видів грибів – рейші, шиїтаке, майтаки та турецького хвоста.

Деревні гриби можуть зробити різноманітність у вашу їжу, але навряд чи вилікують хвороби. Їжте їх у ресторанах, а якщо готуєте самі – дотримуйтесь інструкції з приготування.