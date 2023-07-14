Какие свойства приписывают грибам

Древесные грибы еще называют "муэр" или ушными древесными грибами из-за неправильной и волнистой формы. Внешне они похожи на ушные раковины человека.

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Грибы используют в приготовлении блюд азиатской кухни. Сами они невкусные, но впитывают в себя вкусы других продуктов и придают хруст и текстуру. В грибах содержится много углеводов, клетчатки и белка. А еще они калорийны – на сто грамм приходится более 350 килокалорий.

Грибами лечат болезни. В интернете пишут о том, что деревянные грибы богаты антиоксидантами — они укрепляют иммунитет и предотвращают онкологические заболевания.

Исследование пользы древесного гриба

Лечебные грибы – популярный метод в традиционной китайской медицине. В Японии и Китае их до сих пор используют как противораковое средство – наряду с лучевой и химиотерапией.

Если раньше это было данью традициям, то сейчас лечение грибами – изученное наукой направление. На сайтах авторитетных организаций, например Американского института изучения рака, есть обзоры последних исследований эффективности грибов.

Согласно им употребление грибов в пищу действительно улучшает работу иммунной системы у онкобольных. Однако все эти исследования проводились на небольших выборках и только в пределах азиатских стран, где люди в целом доверяют традиционной медицине.

Врачи не советуют лечиться медицинскими грибами. Британский центр изучения рака тоже признает исследование эффективности грибов в рамках терапии онкологии Однако на сайте организации отмечено, что никто не знает, как именно грибы укрепляют иммунитет. Поэтому неясно, использовать их в терапии или нет.

На сайте Национального института изучения рака в США врачи выступают против использования медицинских грибов: по их мнению, добавки к пище нельзя использовать как лекарственное средство. Тем более что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств не позволило использовать медицинские грибы в качестве лекарства. Но все вышеупомянутое касается только нескольких видов грибов – рейши, шиитаке, трусы и турецкого хвоста.

Древесные грибы могут сделать разнообразие в вашу пищу, но вряд ли вылечат болезни. Ешьте их в ресторанах, а если готовите сами – следуйте инструкциям по приготовлению.