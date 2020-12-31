Спортзали й басейни знову відкрилися. Але не до кінця зрозуміло, наскільки це безпечно, та який ризик зараження коронавірусом у цих місцях.

Немає ніяких доказів, що, плаваючи в басейні, можна підхопити ковід або іншу респіраторну інфекцію, повідомляє CDC.

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Чи можна заразитися коронавірусом в басейні

SARS-CoV-2 - це вірус, а вони дуже нестійкі поза організмом носія. Якщо хворий начхав в басейн, для інших це не небезпечно.

По-перше, вода в басейні проходить кілька ступенів очищення, містить хлор та інші речовини спеціально, щоб патогени швидко вмирали.

По-друге, крапля слини з вірусом мізерно мала в порівнянні з кількістю води в басейні.

Також в басейні не можна заразитися інфекціями, що передаються статевим шляхом.

Інша справа приміщення басейну

Коронавірус передається через великі краплі, які з рота хворого при розмові, їжі, кашлі потрапляють на слизові здорового. Тому в самій будівлі басейну інфікуватися можна: в роздягальні, коридорі та сауні. Якщо хтось поряд виявиться хворий, то ризик заразитися від нього існує, такий як в будь-якому іншому закритому приміщенні.