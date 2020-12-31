Спортзалы и бассейны снова открылись. Но не до конца понятно, насколько это безопасно, и каков риск заражения коронавирусом в этих местах.

Нет никаких доказательств, что, плавая в бассейне, можно подхватить ковид или другую респираторную инфекцию, сообщает CDC.

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Можно ли заразиться коронавирусом в бассейне

SARS-CoV-2 – это вирус, а они очень неустойчивы вне организма носителя. Если больной начхал в бассейн, для других это не опасно.

Во-первых, вода в бассейне проходит несколько ступеней очистки, содержит хлор и другие вещества специально, чтобы патогены быстро умирали.

Во-вторых, капля слюны с вирусом ничтожно мала по сравнению с количеством воды в бассейне.

Также в бассейне нельзя заразиться инфекциями, передающимися половым путем.

Другое дело помещение бассейна

Коронавирус передается через крупные капли, которые изо рта больного при разговоре, еде, кашле попадают на слизистые здорового человека. Поэтому в самом здании бассейна инфицироваться можно: в раздевалке, коридоре и сауне. Если кто-то рядом окажется больным, то риск заразиться от него существует, такой же, как в любом другом закрытом помещении.