Чимало жінок, які бажають зробити пластику грудей, зокрема збільшення, цікавляться тим, чи можна потім годувати дітей. Відразу відповідаємо, що можна. Однак для цього є кілька умов – які саме, читайте далі.

Як написали консультант по грудному вигодовуванню Зоряна Мацях з сімейним лікарем Вікторією Клочан, якісні імпланти та силікон, що застосовуються сьогодні у пластичній хірургії є безпечними для лактації та новонародженого. Під час установки імпланта лікар не зачіпає протоки молочної залози.

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Важливим чинником, щоб визначити можливість годування грудьми є розріз при операції. Якщо він був зроблений у ділянці ареоли (навколо соска), можуть виникнути труднощі. Оскільки там розташовані молочні протоки, які могли бути пошкоджені,

– йдеться у дописі.

Навіть при такому розрізі жінка може годувати грудьми, однак може зіштовхнутись з проблемою "мало молока".

Коли планувати вагітність після пластичної операції

Медики зазначили, що вагітність варто планувати так, щоб організм встиг звикнути до імплантів до початку грудного вигодовування. Для цього потрібно близько року.

При збільшенні грудей варто попередити хірурга про бажання через певний час народити дитину і годувати її грудьми, тоді він зробить все, щоб ваша мрія здійснилася… Встановлення імпланта під молочною залозою не заважає майбутній мамі годувати дитину грудьми,

– додали лікарі.



Під час установки імпланта лікар не зачіпає протоки молочної залози / Фото: Getty Images