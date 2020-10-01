Можно ли кормить ребенка грудью с силиконовыми имплантами
Многие женщины, которые желают сделать пластику груди, в частности увеличение, интересуются, можно ли потом кормить детей. Сразу отвечаем, что можно. Однако для этого есть несколько условий – какие именно, читайте дальше.
Как написали консультант по грудному вскармливанию Зоряна Мацях с семейным врачом Викторией Клочан, качественные импланты и силикон, применяемые сегодня в пластической хирургии, безопасны для лактации и новорожденного. Во время установки импланта врач не затрагивает протоки молочной железы.
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Важным фактором, чтобы определить возможность кормления грудью, является разрез при операции. Если он был сделан в области ареолы (вокруг соска), могут возникнуть трудности. Поскольку там расположены молочные протоки, которые могли быть повреждены,
– говорится в заметке.
Даже при таком разрезе женщина может кормить грудью, однако может столкнуться с проблемой "мало молока".
Когда планировать беременность после пластической операции
Медики отметили, что беременность стоит планировать так, чтобы организм успел привыкнуть к имплантам до начала грудного вскармливания. Для этого потребуется около года.
При увеличении груди стоит предупредить хирурга о желании через некоторое время родить ребенка и кормить его грудью, тогда он сделает все, чтобы ваша мечта осуществилась... Установка импланта под молочной железой не мешает будущей маме кормить ребенка грудью,
– добавили врачи.
Во время установки импланта врач не затрагивает протоки молочной железы / Фото: Getty Images