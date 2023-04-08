Дієта спортсменів

М’ясо давно є ключовими інгредієнтами для їжі серед фанатів фітнесу, орієнтованих на м’язи. Білки на основі молочних продуктів, такі як сироватка та казеїн, є іншими поширеними формами тваринних білків.

Також на тему Чому варто їсти буряк: користь та шкода

Однак зростання популярності рослинної дієти в останні роки змусило багатьох повністю відмовитися від червоного м’яса або тваринного білка. Як наслідок, збільшилися ряди здорової їжі в продуктових магазинах, зокрема з високим вмістом білка. Але багато людей стурбовані, чи можуть ці веганські білки збільшити розмір м’язів і силу, яке мають спортсмени від тваринних білків.

Рослинний білок може замінити тваринний

Наше дослідження демонструє, що мікопротеїн можна порівняти з білками тваринного походження з точки зору його здатності сприяти збільшенню м’язової маси та сили у молодих людей, які регулярно займаються силовими тренуваннями,

– розповів співавтор дослідження Алістер Монтейн.

У цьому дослідженні команда вивчила мікопротеїн, отриманий із грибів, тобто білок без м’яса, який продається на ринку під назвою Quorn. Висновки показують, що веганська альтернатива підтримує ріст м’язів під час силових тренувань, а також людей, які харчуються всеїдною їжею.

У рамках дослідження учасників поділили на дві групи. Одні дотримувалися м'ясної чи всеїдної дієти, інші – веганської програми харчування. У них виміряли рівень метаболізму та показники під час тренувань.

Між двома групами не було суттєвої різниці у прирості м'язової маси та силі. Люди на всеїдній дієті в середньому додали близько 2500 грамів м'язів, а вегани навіть більше – близько 3100 грамів.