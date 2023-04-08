Диета спортсменов

Мясо давно является ключевыми ингредиентами для еды среди фанатов фитнеса, ориентированных на мышцы. Белки на основе молочных продуктов, такие как сыворотка и казеин, являются распространенными формами животных белков.

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Однако рост популярности растительной диеты в последние годы вынудил многих полностью отказаться от красного мяса или животного белка. Как следствие, увеличились ряды здоровой пищи в продуктовых магазинах, в том числе с высоким содержанием белка. Но многие озабочены, могут ли эти веганские белки увеличить размер мышц и силу, которую имеют спортсмены от животных белков.

Растительный белок может заменить животный

Наше исследование демонстрирует, что микопротеин сравним с белками животного происхождения с точки зрения его способности способствовать увеличению мышечной массы и силы у молодых людей, регулярно занимающихся силовыми тренировками.

– рассказал соавтор исследования Алистер Монтейн.

В этом исследовании команда изучила микопротеин, полученный из грибов, то есть белок без мяса, продающийся на рынке под названием Quorn. Выводы показывают, что веганская альтернатива поддерживает рост мышц во время силовых тренировок, а также людей, питающихся всеядной пищей.

В рамках исследования участников разделили на две группы. Одни соблюдали мясную или всеядную диету, другие – веганскую программу питания. Они измерили уровень метаболизма и показатели во время тренировок.

Между двумя группами не существовало разницы в приросте мышечной массы и силе. Люди на всеядной диете в среднем прибавили около 2500 граммов мышц, а веганы даже больше – около 3100 граммов.