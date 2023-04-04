Користь буряка

У 100 грамах буряка міститься 2,8 грама клітковини, яка корисна для організму. Вона допомагає контролювати рівень цукру в крові, підтримувати здорову вагу, знижує рівень холестерину. Клітковина в збалансованій дієті допомагає знизити ризик розвитку хвороб серця та захворювань кишківника, наприклад раку товстої кишки.

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Буряк, як і інші овочі та фрукти фіолетового кольору, вважається багатим джерелом антиоксидантів. Завдяки ним клітини захищені від ушкоджень, що також знижує ризик розвитку раку та хвороб серця.

Коренеплід у великій кількості містить беталаїни. Ці речовини мають протизапальні властивості. Одне дослідження показало, що капсули з беталаїном буряка допомагають зменшити біль у суглобах при остеоартрозі. Але експеримент проводився з невеликою кількістю учасників, тому поки що не можна однозначно сказати, що буряк врятує від болю в суглобах.

Вважається, що нітрати, які є в буряках, можуть знизити кров'яний тиск. Одне дослідження підтверджує, що буряковий сік допомагає зменшити тиск при гіпертонії. Але, попри перспективний результат, в експерименті взяли участь лише 68 добровольців – недостатня кількість, щоб робити однозначні висновки.

Також буряк – гарне джерело калію. Він позитивно впливає на кровоносні судини, знижуючи артеріальний тиск.

Кому буряк може нашкодити

Але коренеплід має і мінуси. Буряк містить оксалати, які можуть стати причиною утворення каменів у нирках. Тому, якщо у вас є подібні проблеми, додавайте його до свого раціону з обережністю.